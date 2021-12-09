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Россия вернет Греции похищенные нацистами архивы

Михаил Алимов

Общество
Россия вернет Греции похищенные нацистами архивы
Фото: Администрация президента РФ

Россия передаст Греции похищенные немецкими солдатами архивы еврейских общин, которые солдаты Красной армии обнаружили в Берлине во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе греческого премьера после встречи главы кабмина Греции Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.

— Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что возвращение этих архивов было важной задачей для Греции на протяжении десятилетий.

3 декабря Министерство обороны РФ обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года.

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