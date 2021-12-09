Суд в Петербурге арестовал владельца сети магазинов «Рив Гош»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Московский районный суд Петербурга арестовал на два месяца владельца розничной сети магазинов «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере» — прим. «ВМ»), сроком по 7 февраля 2022, — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

До этого сообщалось, что следователи просят арестовать Августа Мейера.

8 декабря Мейера вместе с супругой задержали в рамках уголовного дела о хищениях у Сбербанка 1,3 миллиарда рублей, которые получила в виде кредитов на развитие бизнеса компания «Юлмарт».

Предпринимателя подозревают в мошенничестве, а именно в хищении более двух миллиардов рублей у Сбербанка, полученных на развитие бизнеса. Соответствующий кредит Мейер взял незадолго до краха интернет-ретейлера «Юлмарт», который произошел в марте 2020 года.