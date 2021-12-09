Наказание за задержку авиарейсов в России могут ужесточить

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В России могут ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов. Соответствующее предложение внесла Генпрокуратура РФ. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Генеральной прокуратурой России установлены пробелы нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Соответствующая информация направлена в правительство, — сообщили в пресс-службе РИА Новости.

Данную инициативу уже поддержал Минтранс. Изменения будут внесены в КоАП. В кодексе разрабатываются изменения, которые предусмотрят установление ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров и их вещей.

Отмечается, что в 2021 году выросло число задержанных рейсов. Причиной тому стал целый ряд факторов — среди них опоздание самолетов, технические неисправности, отсутствие резервных бортов и метеоусловия. Также перевозчики иногда не соблюдают правила при задержке рейсов — не предоставляют пассажирам питание и гостиницы.

В ноябре заместитель руководителя Росавиации Георгий Бахарев написал письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну. В нем он обратился с той же просьбой — увеличить наказание для перевозчиков за задержку рейсов. По его словам, с этим есть некоторые проблемы. Например, отсутствие в законодательстве части понятий. Поэтому в КоАП будут вноситься необходимые изменения.