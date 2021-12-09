Сергей Соседов объяснил, почему поп-звезды боятся признаться в ориентации

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Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов объяснил, почему отечественные артисты скрывают свою настоящую сексуальную ориентацию.

— Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины. Ну иногда, если удастся затащить, то приводят мужа или парня. А 75 процентов — это женская аудитория, — объяснил критик в интервью для YouTube-канала Super.

При этом сам Соседов свои предпочтения не скрывает. Критику 53 года, и он до сих пор живет с мамой. По его словам, родители ни разу не задали ему вопросов о женитьбе и принимали сына таким, какой он есть.

Ранее критик рассказал, за что Алла Пугачева должна быть ему благодарна.

А также объяснил, почему в 53 года продолжает жить с мамой. Соседов признался, что за всю жизнь так и не смог никого полюбить и построить серьезные отношения. Он считает, что отсутствие сепарации от родителей никак на это не повлияло.