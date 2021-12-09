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Попова рассказала о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в России

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

В России по прежнему зафиксированы два случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Всего зафиксировано 28 случаев коронавируса у прилетевших из стран, где распространен данный штамм. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм омикрон, пока двое, у четырех выявлен штамм «дельта», — передает ее слова РИА Новости.

В обсерваторах расположились 177 человек, прилетевших из стран, где замечены вспышки «омикрон»-штамма. Среди них 32 человека, прилетевших в этот же день из Эфиопии.

До этого Попова рассказала, что темпы вакцинации в России растут, благодаря масштабному тестированию удается оперативно отслеживать изменение ситуации. Она отметила, что доминирующим в РФ остается вариант COVID-19 «дельта».

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2 декабря Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

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