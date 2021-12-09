Собянин поручил выплатить пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ единовременную компенсацию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти выплатят семьям погибших при нападении мужчины, открывшего стрельбу в центре государственных услуг «Рязанский», по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 декабря.

— Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 000 000 рублей (на каждого погибшего (умершего), — говорится в документе.

Уточняется, что семьи пострадавших получат по 500 тысяч рублей.

Также мэр Москвы постановил за счет средств, направленных на выплату заработной платы, обеспечить ежемесячную социальную поддержку детям погибшего при нападении сотрудника МФЦ. Такую меру власти города будут осуществлять до достижения детьми совершеннолетия или 23-летнего возраста в случае очного формата обучения в образовательных учреждениях.

Ответственной за выполнение распоряжения глава города назначил заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, говорится в документе.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести.

«Вечерняя Москва» подготовила подробный материал о произошедшей трагедии.