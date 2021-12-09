Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник погибшим в годы ВОВ работникам АЗЛК установили в ЮВАО Москвы

Виктория Сикерина

Город
Памятник погибшим в годы ВОВ работникам АЗЛК установили в ЮВАО Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Памятник работникам автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), которые погибли в сражениях во время Великой Отечественной войны (ВОВ), установили на юго-востоке столицы. Об этом рассказал руководитель московского Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что открытие памятного объекта приурочено к 80-летию Битвы за Москву.

По словам главы ведомства, совет ветеранов АЗЛК и Московская городская общественная организации пенсионеров и ветеранов стали инициаторами установки монумента.

— Основная идея монумента в том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута силой, духом и совестью советского человека. Память героев — работников завода, их подвиг и вклад в Победу теперь увековечены в истории столицы, — заявил Емельянов.

Авторами памятника выступили заслуженные художники РФ и Армении, члены Союза художников Москвы и России Микаэлем и Ваге Согоянами. Они выполнили монумент из бронзы. Авторы решили изобразить труженика АЗЛК, крепко сжавшего винтовку.

Торцы памятника украсили архитектурно-декоративные рисунки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза гвардии полковнику летчику Ивану Злыденному прошло в Москве 7 декабря.

Читайте также:
Памятники Великая Отечественная война ЮВАО Москвы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте