Памятник погибшим в годы ВОВ работникам АЗЛК установили в ЮВАО Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Памятник работникам автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), которые погибли в сражениях во время Великой Отечественной войны (ВОВ), установили на юго-востоке столицы. Об этом рассказал руководитель московского Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что открытие памятного объекта приурочено к 80-летию Битвы за Москву.

По словам главы ведомства, совет ветеранов АЗЛК и Московская городская общественная организации пенсионеров и ветеранов стали инициаторами установки монумента.

— Основная идея монумента в том, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута силой, духом и совестью советского человека. Память героев — работников завода, их подвиг и вклад в Победу теперь увековечены в истории столицы, — заявил Емельянов.

Авторами памятника выступили заслуженные художники РФ и Армении, члены Союза художников Москвы и России Микаэлем и Ваге Согоянами. Они выполнили монумент из бронзы. Авторы решили изобразить труженика АЗЛК, крепко сжавшего винтовку.

Торцы памятника украсили архитектурно-декоративные рисунки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза гвардии полковнику летчику Ивану Злыденному прошло в Москве 7 декабря.