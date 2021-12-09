Около 400 граммов героина изъяли у наркоторговца в Домодедове

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Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

В подмосковном Домодедове полиция задержала 25-летнего гражданина Молдавии, который подозревается в торговле наркотиками. При досмотре у него нашли около 400 граммов героина. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчину останови для досмотра в ходе проведения оперативных мероприятий. В носке иностранца нашли шесть свертков с порошкообразным веществом. После этого правоохранители осмотрели машину мужчины. В ней было найдено еще три свертка с тем же содержимым.

— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области содержимое в двух свертках является наркотическим средством – героином. Общий вес изъятого порошка составил около 400 граммов, — отметила Петрова.

По словам мужчины, наркотики он собирался расфасовать для последующей продажи через тайники-закладки.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

До этого сообщалось, что на юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 26-летнего уроженца одной из стран СНГ, который нес с собой около ста свертков с героином.