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Кинологи назвали лучшие подарки для собак на Новый год

Ирина Игнатенко

Общество
Кинологи назвали лучшие подарки для собак на Новый год
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Домашние питомцы любят получать подарки, поэтому хозяева часто балуют любимых собак в преддверии праздников. В пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали, что можно подарить собакам на Новый год, а от каких покупок лучше воздержаться.

Так, специалисты не советуют покупать карнавальные костюмы и одежду с надписями. В большинстве случаев такие подарки – это пустая трата денег, и питомец вполне может обойтись без них.

Нет ничего плохого в покупке аксессуаров, но если хочется порадовать своего питомца и сделать подарок действительно ему, то активную совместную прогулку пес оценит значительно больше, чем новую одежку, отмечают кинологи.

Также собаке точно понравится полезное лакомство. К примеру, подойдут угощения на основе груши, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса, передает РИАМО.

Еще один вариант подходящего подарка — специальная игрушка, новый поводок или ошейник. Также можно приобрести обувь на зиму, чтобы защитить лапы животного от противогололедных средств.

До этого кинологи объяснили, как помочь собаке пережить стресс от новогодних салютов.

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