Кинологи объяснили, как помочь собаке пережить стресс от новогодних салютов

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Для большинства собак новогодняя ночь — это настоящий стресс из-за постоянных салютов, взрывов петард и хлопушек. Хозяевам нужно поберечь своих питомцев и помнить о простых правилах, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

— Самый главный совет — не выходить гулять в новогоднюю ночь. Выгуляйте собаку заранее, желательно до 19:00, когда еще редко услышишь залпы салюта, — пояснили сотрудники организации в комментарии РИАМО.

Дома в ночное время стоит плотно закрыть окна, чтобы резкие звуки с улицы не напугали питомца. Стоит позаботиться о том, чтобы у собаки было укромное место, куда она может уйти. Около него лучше положить любимые игрушки пса. Во время салюта не нужно вскакивать и бежать к окну самим — такая реакция может напугать любимца. Также не нужно поднимать пса к окну, чтобы показать салют.

Если собака боится, хозяин должен вести себя спокойно и уверенно, это поможет питомцу справиться со стрессом. Если у собаки сильная боязнь громких звуков, лучше заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы отработать эти ситуации на дрессировочной площадке.

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