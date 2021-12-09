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Кинологи объяснили, как помочь собаке пережить стресс от новогодних салютов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Кинологи объяснили, как помочь собаке пережить стресс от новогодних салютов
Фото: pixabay.com/ru

Для большинства собак новогодняя ночь — это настоящий стресс из-за постоянных салютов, взрывов петард и хлопушек. Хозяевам нужно поберечь своих питомцев и помнить о простых правилах, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

— Самый главный совет — не выходить гулять в новогоднюю ночь. Выгуляйте собаку заранее, желательно до 19:00, когда еще редко услышишь залпы салюта, — пояснили сотрудники организации в комментарии РИАМО.

Дома в ночное время стоит плотно закрыть окна, чтобы резкие звуки с улицы не напугали питомца. Стоит позаботиться о том, чтобы у собаки было укромное место, куда она может уйти. Около него лучше положить любимые игрушки пса. Во время салюта не нужно вскакивать и бежать к окну самим — такая реакция может напугать любимца. Также не нужно поднимать пса к окну, чтобы показать салют.

Если собака боится, хозяин должен вести себя спокойно и уверенно, это поможет питомцу справиться со стрессом. Если у собаки сильная боязнь громких звуков, лучше заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы отработать эти ситуации на дрессировочной площадке.

До этого эксперты назвали самые популярные у москвичей породы собак. Эти породы питомцев на протяжении 12 лет сохраняют лидерские позиции по популярности по сравнению с остальными животными.

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