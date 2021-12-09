Более четырех тысяч случаев коррупции в Москве выявила прокуратура в 2021 году

Фото: Вечерняя Москва

В текущем году столичная прокуратура выявила более четырех тысяч случаев коррупции в ходе проверок органов власти и разного рода организаций. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в 2021 году по коррупционным делам в городе к дисциплинарной ответственности привлекли свыше тысячи должностных лиц, к административной — почти 400 человек. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбудили 30 уголовных дел.

Всего за январь-ноябрь этого года столичные правоохранители возбудили 2155 уголовных дел о коррупции. Это превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 30 процентов.

— Ущерб от таких преступлений составил 14,5 миллиарда рублей. При этом органами предварительного расследования по уголовным делам наложен арест на имущество, изъято имущества, денег, ценностей, добровольно погашено на сумму 23,3 миллиарда рублей, — заключила Нефедова.

До этого генерал-лейтенант МВД Андрей Курносенко перечислил наиболее коррумпированные сферы деятельности в России. По его словам, коррупция чаще всего встречается в финансово-кредитной сфере, в деятельности органов власти и управления, а также в сферах освоения бюджетных средств, потребительского рынка и строительства.