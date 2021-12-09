Активные москвичи проголосовали за благоустройство больницы имени Юдина

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Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова 1 Карта всех событий

Почти 80 процентов неравнодушных жителей столицы поддержали проект благоустройства городской клинической больницы имени Юдина на юге города. Специалисты предложили создать здесь комфортные зоны отдыха для пациентов, посетителей и сотрудников. Голосование прошло на портале «Активный гражданин».

Уточняется, что девять процентов респондентов ответили на поставленный вопрос с трудом, а еще восемь — доверили данное решение московским властям.

Всего в голосовании принял участие 171 461 горожанин.

В ходе работ по благоустройству медицинского учреждения предусмотрено устройство паркинга, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), реорганизация зоны отдыха и создание новых прогулочных маршрутов.

Помимо этого, специалисты запланировали высадить во дворе больницы сад. Растения будут поднимать настроение пациентам и создавать особенную атмосферу. Также здесь появятся скамейки, игровая площадка для детей, новая система освещения и защищающие от осадков навесы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 декабря завершилось голосование в проекте «Активный гражданин», посвященное благоустройству территории возле нового здания Музея транспорта Москвы. В голосовании приняли участие 169 868 человек.