Активные москвичи проголосовали за благоустройство больницы имени Юдина
Почти 80 процентов неравнодушных жителей столицы поддержали проект благоустройства городской клинической больницы имени Юдина на юге города. Специалисты предложили создать здесь комфортные зоны отдыха для пациентов, посетителей и сотрудников. Голосование прошло на портале «Активный гражданин».
Уточняется, что девять процентов респондентов ответили на поставленный вопрос с трудом, а еще восемь — доверили данное решение московским властям.
Всего в голосовании принял участие 171 461 горожанин.
В ходе работ по благоустройству медицинского учреждения предусмотрено устройство паркинга, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), реорганизация зоны отдыха и создание новых прогулочных маршрутов.
Помимо этого, специалисты запланировали высадить во дворе больницы сад. Растения будут поднимать настроение пациентам и создавать особенную атмосферу. Также здесь появятся скамейки, игровая площадка для детей, новая система освещения и защищающие от осадков навесы, пишет официальный сайт мэра Москвы.
6 декабря завершилось голосование в проекте «Активный гражданин», посвященное благоустройству территории возле нового здания Музея транспорта Москвы. В голосовании приняли участие 169 868 человек.