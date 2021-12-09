Госдума приняла во втором чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Госдумы.

Законопроект призван определить полномочия регионов и закрепить единый срок пребывания на посту глав субъектов Федерации. Он приведет законодательство в этой части в соответствие с Конституцией РФ. Так, например, законопроект снимает запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это ранее предусматривалось законодательством.

Также теперь изменен механизм ответственности главы региона. Президент РФ может отрешить главу от занимаемой им должности, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ прочие меры ответственности: предупреждение, выговор и другие.

Кроме того, законопроект предусматривает, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Также для региональных депутатов предлагается механизм ответственности: предупреждение или освобождение от должности в парламенте региона.

Ко второму чтению закон претерпел изменения. По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, в Госдуму поступало множество предложений по поводу законопроекта.

— Нормы законопроекта претерпели изменения: что‑то добавили, что‑то убрали. Но, конечно, неизменным остается принцип единства системы публичной власти — основа законопроекта. Он предполагает согласованное действие различных уровней власти как единого целого, — приводятся его слова на официальном сайте Госдумы РФ.

Днем ранее, 9 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает, что полицейские могут проникать в жилье правонарушителей с целью задержания, а также оцеплять дома и другие помещения, где может находиться преступник. Правоохранители также могут представляться задержанным уже после прекращения совершения ими противоправных действий.