Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Коньково

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилищного фонда в московском районе Коньково ввели в эксплуатацию. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что в новостройке на Севастопольском проспекте предусмотрено 187 квартир, большинство из которых — однокомнатные.

— В районе Коньково по адресу: Севастопольский проспект, владение № 60 введен в эксплуатацию жилой дом с подземным паркингом для переселения по программе реновации, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что многоэтажка полностью соответствует принятым стандартам реновации.

Первый этаж здания отдадут под коммерческие предприятия: магазины, кафе, салоны красоты, спортивные залы и детские секции. В подъездах организовали зону почтовых ящиков, помещение для уборочного инвентаря, кладовую и комнату консьержа.

Также специалисты озеленили и благоустроили дворовую территорию: установили детские и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны, пишет официальный сайт мэра Москвы.

8 декабря стало известно, что в рамках программы реновации в районе Старое Крюково в Зеленограде будет введен в эксплуатацию в следующем году жилой дом на 180 квартир.