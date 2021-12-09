Суд в Петербурге заключил под домашний арест жену владельца сети магазинов «Рив Гош»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге заключил под домашний арест Инну Мейер — жену владельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера. Она проходит обвиняемой по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе заседания суда следователь аргументировал необходимость домашнего ареста тем, что Мейер может скрыться, так как она «многократно выезжала за пределы РФ на длительный период». Кроме того, по мнению следствия, подозреваемая может оказывать давление на свидетелей.

— Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере», срок меры — 7 февраля 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок не более 4-х часов ежедневно. Также ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи и общаться с кем-либо, кроме родственников, адвоката и следователя.

До этого сообщалось, что суд арестовал на два месяца владельца розничной сети магазинов «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Дело Мейера

8 декабря Мейера вместе с супругой задержали в рамках уголовного дела о хищениях у Сбербанка 1,3 миллиарда рублей, которые получила в виде кредитов на развитие бизнеса компания «Юлмарт».

Предпринимателя подозревают в мошенничестве, а именно в хищении более двух миллиардов рублей у Сбербанка, полученных на развитие бизнеса. Соответствующий кредит Мейер взял незадолго до краха интернет-ретейлера «Юлмарт», который произошел в марте 2020 года.