Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Филолог предложил замену термину «QR-код»

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Филолог предложил замену термину «QR-код»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Общественная палата предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. Авторы законопроекта считают, что термин отпугивает граждан и является для них малопонятным, поэтому нужно использовать слова, которые ясны для широкой аудитории.

Геннадий Слышкин, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Юридического института Российского университета транспорта, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложил альтернативу нынешнему названию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как подобрать замену термину QR-код

— Это частая практика, когда есть что-то плохое, это переименовывают, и как бы суть явления немного меняется. В данном случае это как термины «смертная казнь» и «наивысшая социальная защита»: тому, кого казнят, все равно, как это называется. Документы ведь, согласно проекту, не называются «QR-коды». Они называются «документы, подтверждающие…». А в следующей статье содержатся реквизиты, и важнейший из них — OR-код. Кому не нравится, пусть называют двухмерный штриховой код, — рассказал эксперт.

Филолог не считает, что термин уже имеет негативно закрепленную в сознании коннотацию, но предлагает свое название:

— Документ можно назвать паспортом, свидетельством, гарантом здоровья. Суть не изменится, потому что документ в быту уже будут называть QR-кодом. Можно его назвать по аналогии с видом QR-кода: «квадратики», «квадратики здоровья» или «здоровье в квадрате».

Ранее СМИ сообщили, что некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты.

Читайте также:
новое название филолог QR-коды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте