Филолог предложил замену термину «QR-код»

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Общественная палата предложила отказаться от термина «QR-код» в документах. Авторы законопроекта считают, что термин отпугивает граждан и является для них малопонятным, поэтому нужно использовать слова, которые ясны для широкой аудитории.

Геннадий Слышкин, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Юридического института Российского университета транспорта, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» предложил альтернативу нынешнему названию.

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Как подобрать замену термину QR-код

— Это частая практика, когда есть что-то плохое, это переименовывают, и как бы суть явления немного меняется. В данном случае это как термины «смертная казнь» и «наивысшая социальная защита»: тому, кого казнят, все равно, как это называется. Документы ведь, согласно проекту, не называются «QR-коды». Они называются «документы, подтверждающие…». А в следующей статье содержатся реквизиты, и важнейший из них — OR-код. Кому не нравится, пусть называют двухмерный штриховой код, — рассказал эксперт.

Филолог не считает, что термин уже имеет негативно закрепленную в сознании коннотацию, но предлагает свое название:

— Документ можно назвать паспортом, свидетельством, гарантом здоровья. Суть не изменится, потому что документ в быту уже будут называть QR-кодом. Можно его назвать по аналогии с видом QR-кода: «квадратики», «квадратики здоровья» или «здоровье в квадрате».

Ранее СМИ сообщили, что некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты.