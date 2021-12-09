Лукашенко: Белорусская оппозиция в 2021 году предприняла 10 попыток терактов

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за этот год со стороны оппозиции, контролируемой Западом, было предпринято десять попыток совершения терактов в стране.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

— За этот год было десять попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины, — сообщил Александр Лукашенко.

6 декабря белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, которые в августе бросили коктейль Молотова в здание милиции в Минске.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение акта терроризма». Максимальное наказание за такое деяние составляет 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленники получили денежное вознаграждение за совершенное. Они являются активными участниками одного из «деструктивных Telegram-каналов», тщательно готовились и соблюдали меры конспирации.