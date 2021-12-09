Прокуратура Польши: угрозы взрыва самолета Ryanair, посаженного в Минске, не было

Фото: twitter.com/ryanair

Угроза взрыва посаженного в Минске самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту отсутствовала. Об этом 9 декабря заявила генеральная прокуратура Польши.

По заявлению ведомства, в ходе расследования, которое проводил Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции генеральной прокуратуры, было установлено, что никакой угрозы взрыва самолета не было.

— Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе проведение аварийно-спасательных служб и обслуживания аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы, — говорится на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура также уточнила, что вся ситуация была лишь поводом для того, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске. Кроме того, следствие установило информацию о присутствии в тот день офицера КГБ на вышке управления полетами в Минске.

— Именно офицер принял решение о доставке самолета в Минск. При этом офицер КГБ поддерживал постоянный телефонный контакт с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом, — заявили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что диспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, заявил, что сообщение о бомбе в самолете было заведомо ложным. Отмечается, что Галегов летом незаконно пересек белорусскую границу с Польшей и хотел обратиться к властям США через посольство, но его перенаправили к польскому правительству.