Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) провела первое заседание в новом составе под председательством Ольги Кирилловой.

— Восемь членов Московской городской избирательной комиссии назначены в состав предложениями политических партий. Это «Единая Россия», Компартия Российской Федерации, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», — рассказал член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

По его словам, двух человек назначили по предложению Центризбиркома России, одного — по предложению МГИК, еще одного — по предложению общественной организации «Московская федерация профсоюзов» и двоих предложили советы депутатов муниципальных образований.

Халилулин отметил, что в комиссию вошли 11 человек с высшим юридическим образованием и пять человек с учеными степенями.

— 11 человек работали в предыдущем составе комиссии. Средний возраст членов комиссии — 44 года, — добавил он.

Ольга Кириллова была избрана председателем Московской городской избирательной комиссии 9 декабря.

В заседании участвовали все 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса, которых ранее назначили мэр столицы Сергей Собянин и депутаты Мосгордумы. Кроме того, для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия.

Центризбирком (ЦИК) РФ порекомендовал Ольгу Кириллову в качестве нового главы Мосгоризбиркома 3 декабря.