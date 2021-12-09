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Главой Мосгоризбиркома единогласно избрали Ольгу Кириллову

Василий Плиткин

Общество
Главой Мосгоризбиркома единогласно избрали Ольгу Кириллову
Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

Ольга Кириллова избрана председателем Московской городской избирательной комиссии. Такое решение было принято членами Мосгоризбиркома единогласно на заседании в четверг, 9 декабря.

В заседании участвуют все 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса, которых ранее назначили мэр столицы Сергей Собянин и депутаты Мосгордумы. Кроме того, для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия.

Центризбирком (ЦИК) РФ порекомендовал Ольгу Кириллову в качестве нового главы Мосгоризбиркома 3 декабря.

9 ноября Юрий Ермолов, глава Мосгоризбиркома, покинул свой пост. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова. По ее словам, уйти в отставку Ермолова заставили личные причины. Однако он остается членом избирательной комиссии.

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин завершил формирование Мосгоризбиркома, назначив оставшихся семерых членов. Так, например, глава города назначил действующего члена комиссии Риму Кузнецову и секретаря комиссии Владимира Попова, а также выдвинутого фракцией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Фаяса Халилулина.

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