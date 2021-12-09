Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом

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Законодательство РФ по отношению к СМИ-иноагентам необходимо доработать и обсудить с профессиональным сообществом, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин.

— Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, — ответил Путин во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) на вопрос генерального директора ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», председателя общественной организации «Союз журналистов Москвы» Павла Гусева.

Президент отметил, что на это следует обратить внимание и провести необходимые работы. Кроме того, он напомнил об отношении к российским СМИ за рубежом.

— Их объявляют иноагентами и их вызывают в суды, их вызывают на допросы, и им грозит тюремное заключение за неявку, — заявил глава государства.

Однако Владимир Путин отметил, что понимает, что в данном случае речь идет о свободе слова и о необходимости обеспечить неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны общества, несовершенство государственного аппарата и на вопросы, возникающие в ходе избирательной кампании. Но при этом, добавил президент, ни в коем случае нельзя допустить вмешательства извне. За этим и должно следить соответствующее законодательство, передает ТАСС.

До этого, 3 декабря, Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четырех журналистов.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».