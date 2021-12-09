Евгений Герасимов назвал открытие ГЭС-2 культурным событием национального масштаба

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дом культуры ГЭС-2, открывшийся после реконструкции на Болотной площади, станет самым заметным культурным центром столицы. Об этом заявил председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— У Москвы уже сейчас накоплен богатый опыт приспособления памятников промышленной архитектуры прошлых столетий в деловые, общественные, культурные пространства, которые не просто спасают ставшие ненужными корпуса от разрушения, но и становятся центрами кристаллизации смыслов, точками роста для города. Надеюсь, что с ГЭС-2 произойдет то же самое, все данные для этого есть, — рассказал депутат.

Он напомнил, что реконструкция здания длилась в течение нескольких лет. Герасимов отметил, что ГЭС-2 должна была наполниться новым содержанием по аналогии с электростанцией Баттерси в Лондоне или похожим комплексом в Таллине.

Депутат назвал свежим и интересным один из первых проектов Дома культуры — живую скульптуру исландца Рагнара Кьяртанссона по мотивам сериала «Санта-Барбара».

— Афиша киноплощадки на первый сезон «ГЭС-2» также является художественным исследованием — там можно будет увидеть фильмы, сформировавшие постсоветскую эстетику страны. Вообще в художественной политике новой площадки я вижу попытку осмыслить эстетический код России и определить, куда нам идти дальше, — это как нельзя более актуально в наши дни, — приводит слова Герасимова агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в субботу, 4 декабря, на Болотной набережной в Москве открылось новое культурное пространство — Дом культуры ГЭС-2, где была проведена масштабная реставрация.

Сергей Собянин рассказал, что территория у открывшегося в Москве Дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной станет фестивальной площадкой к Рождеству. По словам мэра, на территории ДК ГЭС-2 обустроят каток и установят новогоднюю елку. Сам Дом культуры Сергей Собянин назвал уникальным арт-пространством.