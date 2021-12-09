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МИД РФ: В отношениях США с Россией может повториться Карибский кризис

Евгений Белоусов

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МИД РФ: В отношениях США с Россией может повториться Карибский кризис
Фото: МИД РФ

Несмотря на то, что отношения с США могут дойти до повторения Карибского кризиса 1962 года, еще есть время договориться о нерасширении НАТО на здравой основе. Об этом 9 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем, — отметил Рябков.

Он также добавил, что подобное будет полным провалом дипломатии и всей внешней политики. Но все еще есть время попробовать договориться. Стремление России защищать свои интересы, по его словам, превратило ее для ряда стран Запада в раздражающий фактор.

— Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему. Правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии договорного типа. Это не обещания, не какие-то словеса, не какие-то политические документы, — добавил замглавы МИД.

Главная задача, которую поставила перед собой Россия, утверждает он, отодвинуть угрозу от своих рубежей, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров отметили, что важные вопросы по НАТО необходимо согласовывать с партнерами США по Североатлантическому альянсу.

Он пояснил, что при обсуждении безопасности на континенте и неприемлемости для РФ продвижения НАТО на восток американские визави сделали оговорку, что эти вопросы необходимо согласовать и с другими государствами.

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