Москвичей наградили за помощь в экстремальных ситуациях

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В столице прошло награждение жителей города, совершивших героические поступки. Мероприятие приурочили ко Дню героев, который отмечается 9 декабря.

Жители Москвы получили статуэтки Георгия Победоносца, почетные грамоты и благодарности в номинациях «Герой-спасатель», «Герой-эколог», «Бытовой герой», «Герой-донор», «Герой пандемии». Наград удостоились 25 человек, среди которых спасатели, школьники и студенты, а также волонтеры.

Победители были выбраны по итогам онлайн-конкурса «Герои Отечества», в рамках которого принимались рассказы о москвичах, которые проявили мужество и отвагу в экстремальных ситуациях.

Среди них оказались ученики старших классов Иван Ивлев, Егор Романенко и Иван Рыжиков, спасшие жизнь пожилому человеку, который почувствовал себя плохо в метро и упал на рельсы.

— У нас не было времени размышлять над тем, как правильно поступить. Мы просто не могли иначе — вспоминать этот момент всю жизнь и не иметь возможности что-то исправить, — рассказали подростки о своем поступке.

Награды также удостоился Александр Вознесенский. В 2019 году он отправился в город Тулун Иркутской области, пострадавший от наводнения, чтобы вместе со спасателями помогать местным жителям.

Герой-донор Владислав Петриков спас не одну жизнь. Первый раз он экстренно сдал кровь, чтобы помочь знакомой его друга, попавшей в аварию. С тех пор Владислав несколько раз в год бывает в пунктах переливания крови. В настоящее время на его счету 23 донации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» пообщалась с 24-летним актером Ильей Артамоновым, известным по сериалу «Дылды», который помог задержать стрелявшего в МФЦ.