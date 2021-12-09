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«Он мог убить любого из нас»: актер из сериала «Дылды» рассказал, как помог задержать стрелявшего в МФЦ

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он мог убить любого из нас»: актер из сериала «Дылды» рассказал, как помог задержать стрелявшего в МФЦ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В истории с задержанием Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ, был не один герой. На помощь старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву, который голыми руками обезвредил напавшего, выбежал 24-летний актер Илья Артамонов. За это молодого человека, как и Домолаева, представят к государственной награде. «Вечерняя Москва» пообщалась с Ильей.

Илья, что вы делали в МФЦ в день, когда Глазов открыл огонь по людям? Вы были один?

— Да, я пришел в МФЦ один, чтобы оформить новый паспорт, так как старый был потерян. И в этом деле мне как раз помогал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Я с ним познакомился еще до самого инцидента. Он был в общении очень вежлив и оставил приятные впечатления о себе. И, как оказалось потом, он еще и самый смелый, потому что первым бросился в погоню за стрелявшим и задержал его.

— Вы не побоялись, будучи без оружия, пойти на Глазова. Что вас заставило это сделать — страх или чувство долга?

— Честно говоря, ни страха, ни чувства долга в тот момент я не испытывал. Было опасение за свою жизнь и жизни окружающих. Перед нами стоял вооруженный человек, который мог достать пистолет и убить любого из нас. Именно эта мысль меня и еще двух парней подтолкнула к тому, чтобы броситься на помощь старшему лейтенанту Домолаеву.

— А что было дальше, как вы действовали?

— Я побежал за старшим лейтенантом, вслед за мной еще двое. Мы все вместе повалили Глазова, нанесли ему несколько ударов и скрутили. Он (Глазов — прим. «ВМ») не успел воспользоваться оружием, так как пистолет остался у него за поясом.

— В СМИ писали о том, что помимо оружия у стрелявшего нашли нож.

— Помимо пистолета и ножа мы нашли газовый баллончик, петарды, патроны в отдельном пакете, деньги. Еще у него было огромное количество подсумков и карманов, где он хранил все эти принадлежности. Он был в полном вооружении, как будто на войну собрался.

«Он мог убить любого из нас»: актер из сериала «Дылды» рассказал, как помог задержать стрелявшего в МФЦ Илья Артамонов / Фото: Instagram / artamonovilia

— На чем Глазов приехал на место преступления?

— Он приехал в МФЦ на черном велосипеде. Как мне сказали позже, оказывается, он часто наведывался туда. Видимо, изучал обстановку. Его ранее замечали уже. Если человек каждый день в таком обмундировании ходит, тогда это страшно. Мне кажется, он четко спланировал свои действия.

— Были ли какие-то особенности, которые могли бы выдать в стрелявшем человека с недобрыми намерениями?

— С виду это обычный мужичок. Не представительный, конечно, но и на бомжа при этом не похож. На сумасшедшего он тоже не смахивал, потому что все его ответы были последовательными и логичными. Но вот когда мы его задерживали, заметили, что все его лицо было избито, имелась шишка, которая перекрыла глаз. Он оказывал сопротивление, но при этом был очень спокоен, осознавал, что делает.

— Как вы считаете, почему Глазов открыл огонь?

— Мне кажется, он просто озлоблен на мир, его что-то довело, и у него случился психоз, помутнение в мозгу.

— Как действовали остальные мужчины, которые были рядом?

— Большинство людей наблюдали за происходящим издалека. Собралась целая толпа. Добровольцев, которые решились пойти на помощь Домолаеву, было трое — я в их числе.

— Были ли у вас подобные случаи ранее?

— Нет, такого в моей жизни не было. Но я часто участвовал в уличных драках. Скорее всего, этот навык как-то мне помог в тот день. Но устраивать погоню за преступником или оказывать помощь в задержании мне ранее не приходилось.

— Какой главный урок вы вынесли для себя после случившегося?

— Честно говоря, никакой. Я просто всегда предполагал, что подобные случаи могут происходить в жизни и нужно быть готовым.

— Как отреагировали родные и близкие?

— Я в первую очередь позвонил отцу. И он очень расстроился, что я первым полез на рожон и рисковал своей жизнью. Матери я не сразу сказал, она потом сама узнала из моих постов в социальных сетях, где я описал подробно все, что со мной произошло в МФЦ.

— Вы стали героем для миллионов людей по всей стране, но вас и до этого благородного поступка знали многие, ведь вы актер, известный по сериалу «Дылды». Как думаете, после этого случая начнут ли вам предлагать роли в боевиках или криминальных сериалах. Хотелось бы вам себя попробовать в этом жанре?

— Как говорится, на горе пиар не сделаешь, но если честно, очень бы хотелось, чтобы были предложения какие-то в кино. Для любого актера очень важно сниматься, а сейчас с работой и так напряженка, поэтому если будут предложения, я буду очень рад им. Хочу играть в боевиках.

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