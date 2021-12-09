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Суд арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский»
Фото: Пресс-служба Пресненсокго суда

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Глазова, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избранников пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова С.Ю., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия, сроком до 7 февраля 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Пресненсокго суда

Днем ранее задержанный за стрельбу в МФЦ Глазов признал вину в убийстве людей. Членам ОНК мужчина рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Там его попросили надеть маску, заявив, что иначе документ он не получит. Это и послужило причиной произошедшего.

Также мужчина заявил, что «в санитарные правила не верит».

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».

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