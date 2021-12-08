Устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» признал вину в убийстве людей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Задержанный за стрельбу в МФЦ Сергей Глазов признал вину в убийстве людей. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Членам ОНК Глазов рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Там его попросили надеть маску, заявив, что иначе паспорт он не получит. Это и инициировало произошедшее.

Также Глазов заявил, что «в санитарные правила не верит».

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры допроса 45-летнего москвича, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы. На кадрах видно, как силовики ведут задержанного на допрос, его руки скованы наручниками.

После того как мужчину привели, начался допрос. На этом фрагменте звук на видео отсутствует. Затем силовики достали из карманов мужчины неизвестные предметы — на столе лежит пакет с боевыми патронами.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».