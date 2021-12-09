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Колокольцев наградил полицейских, отличившихся на спортивных соревнованиях

Анастасия Колоскова

Общество
Колокольцев наградил полицейских, отличившихся на спортивных соревнованиях
Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований из числа сотрудников полиции. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, медали МВД России «За доблесть в службе» получил капитан полиции Иван Беляев из Белгорода. Он выступил на чемпионате мира по гиревому спорту в Будапеште и завоевал звание чемпиона мира в весовой категории до 73 килограммов в упражнении «толчок двух гирь по длинному циклу».

Аналогичной награды удостоился старший сержант полиции Никита Клецков из подмосковной Электростали. Он стал чемпионом мира по спортивному самбо в категории до 71 килограмма на чемпионате в Ташкенте.

Этой же медалью наградили младшего лейтенанта полиции Марка Петровского, который одержал победу на чемпионате мира по боксу сербском Белграде в весовой категории свыше 92 килограммов, и старшего сержанта полиции Саяна Хертека, получившего серебро на чемпионате по спортивному самбо в Ташкенте в весовой категории до 58 килограммов.

Медали МВД России «За боевое содружество» получили сержант полиции Ольга Артошина из Красноярского края, добывшая золото на чемпионате мира по спортивному самбо, и сержант полиции Вадим Мусаев из подмосковного Королева, который занял второе место в чемпионате мира по боксу, сообщается на сайте «МВД Медиа».

До этого Колокольцев принял решение наградить столичного полицейского, который задержал открывшего стрельбу мужчину в центре госуслуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

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