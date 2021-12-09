«Пух и перья полетят»: Соседов пригрозил устроить разнос Лазареву

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Музыкальный критик Сергей Соседов, узнав, что Сергей Лазарев отказался находиться с ним в одной студии во время записи телепередачи, призвал популярного исполнителя не попадаться ему на глаза и пообещал устроить ему разнос.

Об истории, произошедшей несколько лет назад, Соседову напомнила Алена Жигалова, пригласив его стать героем своего YouTube-шоу. Тогда во время записи шоу Андрея Малахова критика попросили покинуть студию. Оказалось, что это сделали по просьбе певца Сергея Лазарева, который тоже должен был принять участие в съемках.

Жигалова попыталась выяснить у Соседова, когда он успел перейти дорогу популярной звезде. Критик признался, что не знал об истинных причинах своего удаления из студии.

— То, что изобразил Лазарев в студии у Малахова, — это некрасиво. И пусть он мне на глаза не попадается! Я ему просто скажу все, что я о нем думаю. А когда я выхожу из берегов — пух и перья полетят от всех, пух и перья! — эмоционально выдал Соседов. — Понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий. Но если задеть меня, пух и перья полетят от всех! Вот так все пойдут вразнос! — эмоционально отреагировал Соседов.

По его словам, он лишь однажды позволил себе нелестное высказывание о Лазареве. Накануне его выступления на «Евровидение» Соседов назвал его песню «хорошей, достойной, но не выдающейся». Тогда, по убеждению критика, эту фразу попытали замять, и больше не спрашивали его мнения по этому вопросу.

Соседов отметил, что устроил бы скандал еще в студии, если бы знал, что его попросил удалить Лазарев. Он назвал этот случай проявлением хамства. По мнению критика, таким способом Лазарев продемонстрировал свою слабость — исподтишка избавился от оппонента вместо того, чтобы открыто подискутировать с ним о творчестве, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее критик рассказал, за что Алла Пугачева должна быть ему благодарна.

А также объяснил, почему в 53 года продолжает жить с мамой. Соседов признался, что за всю жизнь так и не смог никого полюбить и построить серьезные отношения. Он считает, что отсутствие сепарации от родителей никак на это не повлияло.