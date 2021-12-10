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Офис Зеленского сообщил, что Украина готова прекратить огонь в Донбассе

Виктория Храменкова

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Офис Зеленского сообщил, что Украина готова прекратить огонь в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Украина надеется на установление полного перемирия в регионе. Кроме этого, страна готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в регионе. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

— Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, который было достигнут в 2020 году, но полностью работал несколько месяцев. Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов и говорить о полном прекращении огня - это нонсенс, — заявил Ермак в эфире телеканала «1+1».

Также Андрей Ермак рассказал, что во время телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в четверг, 9 декабря, стало известно, что Вашингтон готов предоставить помощь Киеву.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что то, то сейчас происходит в Донбассе напоминает геноцид.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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