Байден сказал, что США готовы дать всю необходимую помощь Украине

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Во время телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в четверг, 9 декабря, стало известно, что Вашингтон готов предоставить помощь Киеву. Отмечается, что помощь позволит «дать отпор в любое время». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что министр обороны, который только что вернулся из Соединенных Штатов, расскажет про переговоры с министром обороны США.

— Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой-угодно отпор, в любое время, — сказал Ермак в эфире телеканала «1+1».

Недавно завершились переговоры Зеленского и Байдена. Они длились примерно 1,5 часа. Американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.