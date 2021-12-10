Эксперт объяснил необходимость ужесточения масочного режима из-за «омикрона»

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В России нужно усиливать противоэпидемические мероприятия из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Основатель генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев считает, что необходимо повышать охват вакцинацией и ужесточать контроль за масочным режимом.

Все мероприятия нужно выполнять уже сейчас, не дожидаясь очередной вспышки, уточнил эксперт.

— В метро мимо валидаторов люди еще проходят в масках, где их контролируют, но дальше, уже на эскалаторе, они их снимают. Есть система распознавания лиц, видеонаблюдение, нужно подключать эти ресурсы, пускать контролеров с проверками по поездам. Необходимо приучать людей к мысли, что в общественных местах появляться без макси нельзя, — поделился в беседе с ТАСС Исаев.

Также эксперт отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией лидируют страны, которые взяли эпидемию под полный контроль. В частности, Китай, Тайвань, Южная Корея.

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.