Instagram вновь начнет показывать публикации в хронологическом порядке

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Просмотр ленты новостей в хронологическом порядке вновь вернется в социальную сеть Instagram. Отмечается, что в 2016 году лента была заменена на алгоритмическую. Глава компании Адам Моссери заявил, что лента изменится в 2022 году.

На данный момент Instagram работает над обновленной версией ленты, которая будет показывать публикации пользователей в хронологическом порядке. Сейчас алгоритм показывает только интересные владельцу аккаунта посты, отталкиваясь от его предпочтений.

— Это необходимый шаг для снижения манипулирования алгоритмов. Обновление планируется сделать в первом квартале 2022 года, — сказал Моссери, передает The Verge.

В среду, 8 декабря, Instagram занял первое место среди самых популярных соцсетей в России. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53 процента. Также самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты мобильного оператора объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео.