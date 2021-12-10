Синоптики рассказали москвичам о погоде 10 декабря

В пятницу, 10 декабря, жителей столичного региона ожидает переменная облачность. Осадков в этот день не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве похолодает до минус 15 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до 17 градусов мороза.

Также синоптики предупреждают, что местами может формироваться гололедица.

Кроме этого, москвичей ожидает восточный и юго-восточный ветер. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится в пределах 760-761 миллиметров ртутного столба.

9 декабря в столице и области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Он продолжится до субботы, 11 декабря. Гражданам следует быть аккуратнее, посколько наблюдается гололедица.