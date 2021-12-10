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Путин сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали сотрудники ЦРУ

Полина Долганова

Общество
Путин сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали сотрудники ЦРУ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в правительстве Российской Федерации в 1990-е годы сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) работали советниками. Об этом в пятницу, 10 декабря, он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Таким образом, по словам Путина, другие государства пытались повлиять на устройство РФ, однако главе государства удалось пресечь эти действия.

— Середина 1990-х — начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что все эти люди, о которых идет речь, были привлечены к ответственности за нарушение законов Соединенных Штатов и участие в процессе приватизации.

Глава государства подытожил, что это не единственный пример, который иллюстрирует попытки других стран повлиять на РФ, передает ТАСС.

До этого на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом.

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