Столичных участников специальных инвестконтрактов освободили от налога на прибыль

Оператор Иван Подлесный готовит основу для ткацкого станка на производстве средств индивидуальной защиты. У него на голове наушники, которые защищают органы слуха от громкого шума / Фото: Предоставлено группой компаний Энергоконтракт

В столице установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвесторы модернизируют и создают производства, получая взамен льготы.

— Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Главное отличие СПИК 2.0, введенных в 2019 году вместо СПИК 1.0, стало заключение всех контрактов на федеральном уровне и использование в проектах современных технологий из утвержденного списка. Также в них увеличены сроки действия — при инвестициях до 50 миллиардов рублей они заключаются на срок до 15 лет, а при инвестировании свыше 50 миллиардов — до 20. Отсутствует и минимальный порог входа для инвестиций.

— Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились. Сегодня в Москве действует пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним — 8,6 миллиарда рублей, — сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В городе контракты заключены на модернизацию разных производств — от мясоперерабатывающего и до сборочного цеха автомобилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что объем промышленного производства в Москве вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет производство электрооборудования, автомобилей, текстильных изделий и многих других.