Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичных участников специальных инвестконтрактов освободили от налога на прибыль

Михаил Алимов

Город
Столичных участников специальных инвестконтрактов освободили от налога на прибыль
Оператор Иван Подлесный готовит основу для ткацкого станка на производстве средств индивидуальной защиты. У него на голове наушники, которые защищают органы слуха от громкого шума / Фото: Предоставлено группой компаний Энергоконтракт

В столице установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвесторы модернизируют и создают производства, получая взамен льготы.

— Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Главное отличие СПИК 2.0, введенных в 2019 году вместо СПИК 1.0, стало заключение всех контрактов на федеральном уровне и использование в проектах современных технологий из утвержденного списка. Также в них увеличены сроки действия — при инвестициях до 50 миллиардов рублей они заключаются на срок до 15 лет, а при инвестировании свыше 50 миллиардов — до 20. Отсутствует и минимальный порог входа для инвестиций.

— Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились. Сегодня в Москве действует пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним — 8,6 миллиарда рублей, — сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В городе контракты заключены на модернизацию разных производств — от мясоперерабатывающего и до сборочного цеха автомобилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что объем промышленного производства в Москве вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет производство электрооборудования, автомобилей, текстильных изделий и многих других.

Читайте также:
Москва Производство Инвестиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте