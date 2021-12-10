Более 300 специалистов требуются для работы в роботизированном архиве в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В ультрасовременный роботизированный архив в ТиНАО требуются сотрудники. Более 300 человек будут работать в деревне Сахарово. Подбором специалистов занимается Главархив Москвы вместе с департаментом труда и социальной защиты населения города на базе флагманского центра «Моя работа».

— Большинство предложений — это должности в архивной сфере. Также здесь можно трудоустроиться и по другим направлениям. Например, на должность экономиста, юриста, работника технических специальностей. На открытых отборах центра «Моя работа» соискатели смогут узнать подробности о вакансиях и пройти собеседование, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, зарплата в архиве будет соответствовать среднему московскому уровню. В зависимости от выбранного направления будет или стандартный пятидневный график работы, или посменный.

Для трудоустройство необходимо обратиться в любой отдел трудоустройства московского центра занятости населения «Моя работа», где соискателя проконсультируют и предложат выбрать вакансию. После приема на работу пройдет бесплатное обучение по выбранным специальностям, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Главархив Москвы запустил новый официальный сайт, на котором улучшил интерфейс и функционал. По сообщению пресс-службы архива, новый сайт облегчает поиск нужной информации, сведений о своих предках и работу с документами как с компьютера, так и с телефона. Кроме того, пользователи сервиса «Моя семья» получили возможность комментировать размещенные на сайте фонды, описания и дела.