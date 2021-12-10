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Движение поездов на Ярославском направлении МЖД остановили из-за поломки составов

Михаил Алимов

Происшествия
Движение поездов на Ярославском направлении МЖД остановили из-за поломки составов
Фото: АГН Москва
Россия, Ярославское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Движение поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы полностью остановлено. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в СМИ.

По предварительным данным, причиной остановки стала поломка сразу трех составов.

— Движение поездов остановлено в сторону Москвы на Ярославском направлении железной дороги после поломки трех составов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Москва 24».

Накануне сообщалось, что новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги введут с 12 декабря. Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличат на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.

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