Главный нарколог Москвы посоветовал закусывать шампанское картофельным пюре

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Употребление масла перед застольем для снижения действия алкоголя, как и повышение градуса после шампанского, на самом деле не действуют. В качестве закуски лучше всего подойдет картофельное пюре. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн.

— Не советую увеличивать градус после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, большинство народных способов по снижению действия алкоголя — это миф. Например, употребление масла перед застольем может не помочь, а наоборот, усугубить ситуацию. Потому что такой способ дает только кратковременный эффект. Алкоголь не всасывается из-за масла и не действует, но только до тех пор, пока на слизистой это масло есть. Когда оно уйдет дальше по желудочно-кишечному тракту, весь накопленный алкоголь начинает всасываться в организм.

— И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове, — отметил специалист.

Способ выпить рюмку за полчаса до Нового года тоже миф, сообщил Брюн. Потому что нейтрализация алкоголя происходит за счет выделяемых ферментов. Лучше закусывать картофельным пюре, считает он.

— Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь, — резюмировал нарколог.

Накануне гастроэнтеролог Марианна Малимоненко дала рекомендации, как восстановить организм после новогодних праздников. Доктор посоветовала не устраивать разгрузочных дней на кефире или голоданий после пышного застолья — все это будет жесточайшим стрессом для организма после обильного употребления жирной пищи.