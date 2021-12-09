Гастроэнтеролог объяснила, как разгрузить организм после новогодних праздников

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Гастроэнтеролог Марианна Малимоненко дала рекомендации, как восстановить организм после новогодних праздников.

Доктор посоветовала не устраивать разгрузочных дней на кефире или голодании после пышного застолья — все это будет жесточайшим стрессом для организма после обильного употребления жирной пищи.

— Не нужно переставать есть, для организма это лишнее потрясение: то мы едим на 4000 калорий, то на 800. Нужно просто вернуться к нормальному, сбалансированному режиму питания. Не нужно голодать — это ничего не даст. Если вы поднабрали килограмм за праздники — это вода, она быстро уйдет, — объяснила врач в интервью для YouTube-канала «Быть Гоций».

Чтобы защитить организм от пагубного влияния алкоголя, необходимо, по словам доктора, просто сократить его употребление. На праздничном столе рядом с бокалом она рекомендует поставить стакан с водой и пить ее в течение всего вечера. Употребление сливочного масла перед застольем или активированного угля никак не повлияет на ваше состояние утром — эти рекомендации не работают.

Диетолог Ковальков дал советы, как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья. Доктор объяснил, что отказ от жиров и белков в преддверии праздников может привести к проблемам: организм, три недели питавшийся легкими салатиками, будет не готов к жирным блюдам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе.