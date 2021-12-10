Житель Подмосковья совершил более 10 поджогов частных домов

Фото: МВД по МО

Россия, Московская область, Коломна, улица Девичье Поле Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала 43-летнего местного жителя, который подозревается в серии поджогов частных домов. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина проник в частный дом на улице Девичье Поле (городской округ Коломна — прим. «ВМ») и совершил поджог жилища, используя для этого сухой спирт, листовки и зажигалки. После этого злоумышленник поспешил скрыться.

Видео: МВД по МО

Однако в этот момент мимо проезжали полицейские. Они заметили пожар и обратили внимание на выходившего из дома мужчину. Последний был задержан и впоследствии сознался в поджоге.

В результате происшествия никто не пострадал. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

— По предварительной информации, подозреваемый совершил еще более 10 поджогов частных домов и хозяйственных построек на территории городского округа Коломна, — заключила Петрова.

На допросе мужчина заявил, что живет в этом поселке около 5 лет. Зачем он все это делал — не знает, но считает свои поступки «очень глупыми».

В этом месяце правоохранители в Одинцове задержали двоих мужчин, которые подозреваются в поджоге машины спортивного журналиста Дмитрия Егорова.