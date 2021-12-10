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Центр «Слово» на ВДНХ пригласил горожан на бесплатные мероприятия

Ольга Маркова

Развлечения
Центр «Слово» на ВДНХ пригласил горожан на бесплатные мероприятия
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с58 Карта всех событий

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ 11 и 12 декабря приглашает жителей и гостей столицы на бесплатные образовательные мероприятия, которые проведет основатель центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких.

В субботу посетители центра смогут получить представление о древнерусской письменности, узнать ее основные особенности и научиться читать тексты на церковнославянском языке. Здесь можно познакомиться с двумя славянскими алфавитами, научиться опознавать надписи на иконах и фресках, разобраться в основной лексике и считать по-древнерусски.

На лекции в воскресенье слушателям расскажут о сказочных персонажах и вымышленных народах древнерусских манускриптов. Речь пойдет о героях средневековых книг: фантастических жителях африканских, индийских и татарских земель.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Программы, посвященные Дню Конституции России, также пройдут в ближайшие выходные.

Старт праздничным мероприятиям даст Музей космонавтики, где в пятницу пройдет правовая игра «Единство на Земле и в космосе». В доме культуры «Аструм» 10 декабря состоится лекция «Конституция — основной закон государства».

Большая познавательная программа пройдет на главной выставке страны. В День Конституции, 12 декабря, состоятся экскурсии об истории ВДНХ, о космических городах, этапах становления российской государственности и появлении главного закона страны. В этот же день в центре славянской письменности «Слово» можно познакомиться с историей русского права и узнать, почему слово и закон всегда были неразрывно связаны. А в центре «Космонавтика и авиация» пройдут тематические экскурсии, на которых расскажут о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли России.

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