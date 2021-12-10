Нутрициолог рассказала, каких продуктов стоит избегать при панкреатите

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При воспалении поджелудочной железы важно с особым вниманием относиться к своему питанию. Так, из рациона следует исключить тяжелые блюда: жареное, острое и копченое. Лучше отдавать предпочтение легким супам, овощам и птице. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Надежда Чернышова.

При панкреатите в острой фазе человек должен соблюдать «строжайшую диету», пояснила она.

— Это заболевание обязывает человека постоянно задумываться о своем питании. При обострении нужна строжайшая диета. И даже голод. Есть классическая триада: холод, голод и покой, — отметила собеседница «ВМ».

Однако и вне острой фазы придется позаботиться о своем питании, подчеркнула она. Существует ряд продуктов, которые больным панкреатитом стоит потреблять как можно реже.

— Вне обострения стоит избегать жареных, очень острых и копченых продуктов. Не подойдут, например, такие тяжелые блюда, как плов, жаркое из свинины с картофелем, пельмени. Все это лучше не есть, — посоветовала нутрициолог.

Главным раздражающим фактором для развития болезни является алкоголь, напомнила собеседница «ВМ». В основном тяжелые случаи панкреатита обусловлены именно чрезмерным потреблением спиртного. Чем меньше в жизни человека алкоголя, тем здоровее его поджелудочная железа, подчеркнула Чернышова.

По словам эксперта, рацион пациента должен состоять преимущественно из легких продуктов: овощных супов, куриного бульона, мяса курицы или индейки, а также рыбы. Полезно потреблять разнообразную зелень и овощные салаты. Однако и здесь важно не «перегрузить поджелудочную», отметила Чернышова.

— Надо относиться к рациону очень аккуратно, стараться избегать соленого. Маринады — это тоже совсем не полезно при панкреатитах. Питание должно быть легким, деликатным, без излишеств. Нужно есть, только если вы чувствуете голод, — рассказала врач.