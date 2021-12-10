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Уголовное дело о халатности возбудили после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Уголовное дело о халатности возбудили после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— По факту нападения на ребенка бродячей собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность» — прим. «ВМ»), — заключила Врадий.

Утром 9 декабря в Раменском городском округе собака напала на семилетнего мальчика. Инцидент произошел на детской площадке в поселке «КФЗ». Собака искусала мальчика. После этого ребенка госпитализировали с переломом височной кости и множественными травмами головы и тела.

В пресс-службе прокуратуры Московской области «ВМ» сообщили, что ведомство организовало проверку по факту случившегося. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и обращении с животными.

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