Депутат Мосгордумы Киселева: Москвичи определят самые удобные пункты приема новогодних елок

Фото: Пресс-служба Марии Киселевой

На портале «Активный гражданин» началось голосование за самые удобные пункты приема новогодних елок в рамках акции «Елочный круговорот», которая проводится с 2016 года. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявила депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

— Акция «Елочный круговорот», то есть экологически корректная утилизация новогодних деревьев — это тот ключевой элемент, который делает цикл использования натуральной новогодней елки предпочтительным с точки зрения сохранности окружающей среды. На этапе подготовки деревьев все уже сейчас делается достаточно бережно: ели и пихты, продающиеся на московских елочных базарах и в магазинах, выращены в питомниках, то есть не добываются в лесах путем хищнической вырубки, а скорее представляют собой сельскохозяйственный продукт, — рассказала она.

По ее словам, необходимо эти елки правильно утилизировать. Удобное расположение пункта приема для жителей — ключевой фактор, что дерево принесут именно туда, а не выкинут в ближайшую помойку. Тогда его переработают и нанесут меньше вреда окружающей среде.

Депутат отметила, что с каждым годом число пунктов приема новогодних елок растет. В 2016 году он был один, экспериментальный, на территории Битцевского лесопарка. В январе 2021 таких пунктов стало 549 и установлены они по всей Москве. Список пунктов публикуется на сайте мэра города в начале перед запуском акции, то есть в начале января.

— При помощи «Активного гражданина» мы с вами можем отметить удобные пункты сбора елок и подать заявку на размещение новых площадок. Это важно, в том числе, и для того, чтобы планировать логистику вывоза деревьев. Это также важно с экологической точки зрения: вывоз елок с каждого конкретного пункта происходит всего один или несколько раз за время их работы, чтобы снизить экологический след от грузовиков, перевозящих контейнеры, — рассказала Киселева.

Чем больше деревьев москвичи сдадут в пункты, тем меньше их окажется на свалке. После сдачи они отправятся на переработку, где из елок сделают щепу, которая пойдет на подстилки экотроп и вольеров в зоопарке.

В прошлом году горожане таким образом сдали 44,5 тысячи деревьев. Депутат уверена, что это число увеличится и просит соблюдать несколько правил при сдаче.

Елка должна быть чистая — без мишуры и украшений. Желательно не заворачивать ее в пищевую пленку или другие материалы, которые останутся в пункте. Лучше принести ее обернутой в старое покрывало, которое после сдачи можно унести домой.

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