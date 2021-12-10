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Количество «пьяных» ДТП в Москве снизилось на 7,3 процента

Илья Ашуров

Происшествия
Количество «пьяных» ДТП в Москве снизилось на 7,3 процента
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

По итогам 11 месяцев текущего года количество ДТП с нетрезвыми водителями снизилось на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, всего за указанный период на дорогах города зарегистрировали 404 «пьяных» ДТП, в которых 53 человека погибли и еще 525 пострадали. При этом количество погибших и пострадавших в таких авариях также снизилось — на 24,3 и 4,7 процента соответственно.

— Нашими сотрудниками пресечено более 11,3 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и почти 10,5 тысяч фактов управления водителями, в последствии отказавшимися от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, — говорится в сообщении ГИБДД.

До этого ведомство сообщало, что по итогам одиннадцати месяцев 2021 года в Москве произошло 7732 ДТП, в которых 323 человека погибли и еще 8767 получили травмы разной степени тяжести. В авариях погибли десять детей, еще 758 — пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Среди самых частых нарушений, которые приводили к ДТП с тяжелыми последствиями, — несоблюдение дистанции и очередности проезда, несоответствие скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения.

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