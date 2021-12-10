Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обезглавленное тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли в Тульской области

Илья Ашуров

Происшествия
Обезглавленное тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли в Тульской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, труп мужчины нашли в селе Анишино. По предварительной информации, подполковник «подорвался на гранате». По факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, речь идет об оперуполномоченном по особо важным делам СОБР, который пропал еще 18 ноября. В тот день мужчина ушел из дома после ссоры с бывшей женой.

Труп мужчины нашли в заброшенном дачном доме недалеко от села Анишино. У мужчины отсутствовали голова и кисти рук. На груди и ногах силовика были осколочные ранения, сообщает Telegram-канал Baza.

В августе капитан полиции покончила с собой в подмосковном Подольске. Ее тело обнаружили с повреждениями, характерными для падения с высоты, недалеко от жилого здания. У женщины осталось четверо детей, которых она воспитывала в одиночку.

Читайте также:
суицид Тульская область Росгвардия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте