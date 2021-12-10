Обезглавленное тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли в Тульской области

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В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, труп мужчины нашли в селе Анишино. По предварительной информации, подполковник «подорвался на гранате». По факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, речь идет об оперуполномоченном по особо важным делам СОБР, который пропал еще 18 ноября. В тот день мужчина ушел из дома после ссоры с бывшей женой.

Труп мужчины нашли в заброшенном дачном доме недалеко от села Анишино. У мужчины отсутствовали голова и кисти рук. На груди и ногах силовика были осколочные ранения, сообщает Telegram-канал Baza.

В августе капитан полиции покончила с собой в подмосковном Подольске. Ее тело обнаружили с повреждениями, характерными для падения с высоты, недалеко от жилого здания. У женщины осталось четверо детей, которых она воспитывала в одиночку.