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Капитан полиции покончила с собой в подмосковном Подольске. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседника «ВМ», трудилась в органах в должности инспектора 2-го отделения оперативно-справочного центра, но с марта прошлого года находилась в декрете.

Утром в четверг, 5 августа ее тело обнаружили с повреждениями, характерными для падения с высоты, недалеко от жилого здания. У женщины осталось четверо детей, которых она воспитывала в одиночку.

В начале июля судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде в Москве.

А в конце июня полицейский покончил с собой у здания посольства Туркменистана в столице.