Московская полиция задержала двоих мужчин, грабивших таксистов

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Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в серии хищений у водителей такси. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленники обкрадывали таксистов, будучи пассажирами. Они заводили непринужденный разговор с водителями, тем самым пытаясь расположить их к себе, а затем совершали преступление.

Так, в одном из эпизодов подозреваемый попросил таксиста одолжить ему мобильный телефон для звонка. Однако обратно свой гаджет водитель так и не получил — пассажир покинул салон, прихватив телефон с собой. Кроме того, с банковской карты таксиста злоумышленник списал восемь тысяч рублей.

Похожим образом злоумышленники ограбили еще двух таксистов. В одном из случаев телефон и вовсе похищался открыто. Общая сумма ущерба от действий преступников составила около 50 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала нарушителей закона на Рождественской улице в Москве.

— Ими оказались приезжие из другого региона России в возрасте 25 и 28 лет, один из которых ранее судим. У задержанных полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон и банковскую карту одного из потерпевших, — заключил Васенин.

Видео: МВД по Москве

В настоящее время задержанные находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовные дела по трем статьям — «Кража», «Мошенничество» и «Грабеж».

До этого сообщалось, что в Москве неизвестный напал на мужчину у входа на станцию метро «Славянский бульвар».