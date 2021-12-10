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Неизвестный напал на мужчину у входа на станцию метро «Славянский бульвар»

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестный напал на мужчину у входа на станцию метро «Славянский бульвар»
Фото: МВД
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Славянский бульвар Карта всех событий

В Москве неизвестный напал на мужчину у входа на станцию метро «Славянский бульвар». Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел около 10:30 у входа на станцию метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, неизвестный нанес острым предметом ранение мужчине, после чего сбежал с места происшествия.

— Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц, — сообщили в пресс-службе МВД по городу.

В беседе с корреспондентом «ВМ» представитель ведомства отметил, что на данный момент сотрудники полиции выясняют причины и все обстоятельства произошедшего, а также проводят необходимые мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Днем ранее мужчина напал на 24-летнего жителя Москвы на улице Большая Дмитровка и несколько раз ударил его ножом в живот. Согласно медицинской справке, у пострадавшего повреждены важные органы. В пресс-службе МВД уточнили, что причиной нападения считаются личные неприязненные отношения.

Нападавшего задержали на месте происшествия. В ходе допроса он подтвердил, что намеревался убить потерпевшего.

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